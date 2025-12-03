LE POINT ACTU

3 décembre 2025

Les négociations progressent en Ukraine sans aboutir à un compromis ; Le projet de loi de fin de gestion adopté sur le fil ; Airbus annonce de nouveaux problèmes sur les A320...

Mais aussi : l'UE vote pour couper le robinet de gaz russe en 2026 ; Et le Parc Astérix s'exporte en Allemagne.