Vladimir Poutine. (Image d'illustration)

LE POINT ACTU

3 décembre 2025

Les négociations progressent en Ukraine sans aboutir à un compromis ; Le projet de loi de fin de gestion adopté sur le fil ; Airbus annonce de nouveaux problèmes sur les A320...

Mais aussi : l'UE vote pour couper le robinet de gaz russe en 2026 ; Et le Parc Astérix s'exporte en Allemagne.

