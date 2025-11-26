Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)
© ARNAUD FINISTRE / AFP
26 novembre 2025
Après Shein, l'Etat va s'attaquer AliExpress et Joom ; Le Sénat rejette l'abrogation de la réforme des retraites ; Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui sur l'affaire Bygmalion
Mais aussi : Les secrets du casse du Louvre, et Yael Braun Pivet ne veut plus de majorité absolue à l'assemblée.
