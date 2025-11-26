LE POINT ACTU

26 novembre 2025

Après Shein, l'Etat va s'attaquer AliExpress et Joom ; Le Sénat rejette l'abrogation de la réforme des retraites ; Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui sur l'affaire Bygmalion

Mais aussi : Les secrets du casse du Louvre, et Yael Braun Pivet ne veut plus de majorité absolue à l'assemblée.