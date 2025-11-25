LE POINT ACTU

25 novembre 2025

Zelensky veut aller à Washington ; La CEDH protège le mariage gay dans l'Union ; les Européens entre soulagement et doutes sur le plan Trump amendé ; Le pape Léon XIV en visite au Liban ; Les pandas du zoo de Beauval retournent en Chine

Mais aussi : Les annonces d'Emmanuel Macron sur le service militaire ; Présidentielle : Bardella forcément au deuxième tour ; Nouveau congé de naissance au Sénat ; Un juge américain annule les poursuites contre d'ex Trumpistes poursuivis par Trump ; Une trêve rejetée au Soudan.