Emmanuel Macron prononce un discours devant l'aide humanitaire destinée à Gaza, à l'entrepôt du Croissant-Rouge égyptien à El-Arish, ville du nord-est de l'Égypte, au nord de la péninsule du Sinaï, le 8 avril 2025.

© LUDOVIC MARIN / AFP

LE POINT ACTU

25 novembre 2025

Zelensky veut aller à Washington ; La CEDH protège le mariage gay dans l'Union ; les Européens entre soulagement et doutes sur le plan Trump amendé ; Le pape Léon XIV en visite au Liban ; Les pandas du zoo de Beauval retournent en Chine

Mais aussi : Les annonces d'Emmanuel Macron sur le service militaire ; Présidentielle : Bardella forcément au deuxième tour ; Nouveau congé de naissance au Sénat ; Un juge américain annule les poursuites contre d'ex Trumpistes poursuivis par Trump ; Une trêve rejetée au Soudan.

