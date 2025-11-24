Boualem Sansal lors d'une interview diffusée au journal télévisé de France 2, à Paris, le 23 novembre 2025.
© THIBAUD MORITZ / AFP
LE POINT ACTU
24 novembre 2025
Progrès dans les négociations de paix pour l'Ukraine, Boualem Sansal reconnaissant mais critique, l'audiovisuel public décortiqué à l'assemblée...
Mais aussi : Nouveau plan national contre les féminicides et le chef d'état major du Hezbollah supposément tué par une frappe israélienne.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESle point actu
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS