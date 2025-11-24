POLITIQUE
Boualem Sansal lors d'une interview diffusée au journal télévisé de France 2, à Paris, le 23 novembre 2025.

Boualem Sansal lors d'une interview diffusée au journal télévisé de France 2, à Paris, le 23 novembre 2025.

© THIBAUD MORITZ / AFP

LE POINT ACTU

24 novembre 2025

Progrès dans les négociations de paix pour l'Ukraine, Boualem Sansal reconnaissant mais critique, l'audiovisuel public décortiqué à l'assemblée...

Mais aussi : Nouveau plan national contre les féminicides et le chef d'état major du Hezbollah supposément tué par une frappe israélienne.

