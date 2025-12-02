Des employés d'ArcelorMittal brandissent des drapeaux de la CGT et allument des fumigènes lors d'une action organisée par la Confédération générale du travail (CGT) sur l'Esplanade des Invalides, le 27 novembre 2025.
© ALAIN JOCARD / AFP
2 décembre 2025
Grève nationale du 2 décembre en France contre le budget, Réveillon du 31 décembre : pas de concert sur les Champs-Élysées, Cambriolage chez François Hollande et Julie Gayet, Guerre en Ukraine : un émissaire américain en route pour rencontrer Vladimir Poutine, Inondations meurtrières en Indonésie : bilan dramatique
La CGT, la FSU et Solidaires manifestent et ont lancé un appel à la grève ce mardi contre le projet de budget du gouvernement.
