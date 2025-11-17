POLITIQUE
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias lors d'un point de presse à Kiev, le 4 juin 2025. (Image d'illustration)

LE POINT ACTU

17 novembre 2025

Un accord militaire franco-ukrainien en vue ; la Cour des Comptes valide le prolongement du nucléaire ; la Grèce vol au secour de la France sur le budget ; La messe pour Pétain de Verdun ne passe pas ; et des Tiktokeurs belges trollent le Louvre

Mais aussi : Zelensky reçu à Paris, Donald Trump fait volte face sur le dossier Epstein, l'édition 2025 du sommet Choose France, Jordan Bardella annonce que le RN ne votera jamais le budget et la mort de Xavier Emmanuelli fondateur du Samusocial

Emmanuel Cahour

Emmanuel Cahour

