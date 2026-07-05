ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
"Yellow cab" de Chabouté : ce taxi-là c’est moi et il t’emmène où tu veux…
"Yellow cab" de Chabouté est publié aux éditions Vents d'Ouest.
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MOTS-CLESculture , culture tops , bande-dessinée , Yellow cab , Chabouté , Benoît Cohen , adaptation , taxi
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).