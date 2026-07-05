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"Yellow cab" de Chabouté est publié aux éditions Vents d'Ouest.
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ATLANTI-CULTURE

5 juillet 2026

"Yellow cab" de Chabouté : ce taxi-là c’est moi et il t’emmène où tu veux…

"Yellow cab" de Chabouté est publié aux éditions Vents d'Ouest.

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MOTS-CLES

culture , culture tops , bande-dessinée , Yellow cab , Chabouté , Benoît Cohen , adaptation , taxi

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Autier pour Culture-Tops

Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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