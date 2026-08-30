MIRACLE CHINOIS

Xi Jinping se vante d’avoir mis fin à la grande pauvreté en Chine… mais est-ce vraiment le cas ?

Xi Jinping peut se féliciter d’avoir sorti des centaines de millions de Chinois de l’extrême pauvreté. Mais derrière ce miracle se cache une réalité plus contrastée. Les écarts de richesse restent importants, la crise immobilière pèse sur les patrimoines et le chômage des jeunes fragilise le niveau de vie.