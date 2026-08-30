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Un employé de banque chinois comptant des liasses de billets de 100 yuans dans une banque de Huaibei, dans la province d'Anhui, en Chine orientale.
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MIRACLE CHINOIS

30 août 2026

Xi Jinping se vante d’avoir mis fin à la grande pauvreté en Chine… mais est-ce vraiment le cas ?

Xi Jinping peut se féliciter d’avoir sorti des centaines de millions de Chinois de l’extrême pauvreté. Mais derrière ce miracle se cache une réalité plus contrastée. Les écarts de richesse restent importants, la crise immobilière pèse sur les patrimoines et le chômage des jeunes fragilise le niveau de vie.

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MOTS-CLES

Chine , pauvreté , croissance , entreprises , salaires , chômage , inégalités , PIB , Parti communiste chinois , Xi Jinping , échec , Immobilier , banques , faillites , Richesse , fortune , lutte contre les inégalités , lutte contre la pauvreté

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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