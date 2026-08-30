MIRACLE CHINOIS
30 août 2026
Xi Jinping se vante d’avoir mis fin à la grande pauvreté en Chine… mais est-ce vraiment le cas ?
Xi Jinping peut se féliciter d’avoir sorti des centaines de millions de Chinois de l’extrême pauvreté. Mais derrière ce miracle se cache une réalité plus contrastée. Les écarts de richesse restent importants, la crise immobilière pèse sur les patrimoines et le chômage des jeunes fragilise le niveau de vie.
7 min de lecture
Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.