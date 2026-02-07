CHANTAGE AUX BONS SENTIMENTS
7 février 2026
World Impact Summit : et si les mesures ayant eu le plus d’impact sur les émissions carbone dans le monde n’avaient quasi rien à voir avec les politiques publiques de transition écologique ?
Discours climatique omniprésent, résultats contestés. Cet entretien interroge l’écart entre l’ambition affichée des politiques de transition écologique et leur impact réel sur les émissions mondiales, en replaçant au centre les contraintes énergétiques, la croissance et l’innovation technologique.
19 min de lecture
THEMATIQUESEnvironnement
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.
