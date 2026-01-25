POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le logo « Wikipedia » apparaît sur l’écran d’une tablette (image d'illustration).

©

Le logo « Wikipedia » apparaît sur l’écran d’une tablette (image d'illustration).

FACE CACHEE

25 janvier 2026

Wikipédia : entre infiltrations incontrôlées et nouvelles concurrences de l’IA, vers le naufrage final de l’encyclopédie en ligne ?

Longtemps érigée en pilier indépassable de la connaissance en ligne, Wikipédia traverse une zone de fortes turbulences. Concurrencée par les intelligences artificielles génératives, fragilisée par une gouvernance concentrée entre les mains d’une minorité de contributeurs très politisés, l’encyclopédie libre voit son autorité et son image se fissurer. Wikipédia est-elle en train de perdre le monopole intellectuel qu’elle exerçait depuis plus de vingt ans ?

Photo of Fabrice Epelboin
Photo of Victor Lefebvre
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page et Victor Lefebvre Go to Victor Lefebvre page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Victor Lefebvre image
Victor Lefebvre

Victor Lefebvre est journaliste et co-auteur avec Michel Sandrin du livre "La face cachée de Wikipédia Enquête sur les dérives de l’encyclopédie libre".

Populaires

1Au moins aussi inquiétant que la perspective d’un conflit ouvert avec les Etats-Unis, la soumission tranquille du Canada et de certains Européens à la Chine
2Cathy Karsenty : « Une vie entière à ne pas se parler, ça laisse des traces »
3Désinvestie, déresponsabilisée, déprimée… et si la clé de compréhension de la génération Z n’était pas du tout ce qu’en pensent les boomers
4Le nucléaire, c’est de la bombe : champion de l’éolien, le Danemark rouvre la porte à l’atome
5Jordan Bardella entre princesse italienne et amis milliardaires : un savant marketing électoral
6Retour d’OQTF vers l’Algérie : voilà pourquoi la porte ouverte par Alger n’est qu’un mirage
7Hollande, Lecornu : la primaire sauvage qui se dessine pour 2027 ?