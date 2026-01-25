FACE CACHEE

25 janvier 2026

Wikipédia : entre infiltrations incontrôlées et nouvelles concurrences de l’IA, vers le naufrage final de l’encyclopédie en ligne ?

Longtemps érigée en pilier indépassable de la connaissance en ligne, Wikipédia traverse une zone de fortes turbulences. Concurrencée par les intelligences artificielles génératives, fragilisée par une gouvernance concentrée entre les mains d’une minorité de contributeurs très politisés, l’encyclopédie libre voit son autorité et son image se fissurer. Wikipédia est-elle en train de perdre le monopole intellectuel qu’elle exerçait depuis plus de vingt ans ?