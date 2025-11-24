Un militaire ukrainien pilote un drone lors de la compétition de course de drones « Wild Drones », qui simule des conditions de combat, à Kamianets-Podilskyi, dans la région de Khmelnytsky, le 5 octobre 2025, en pleine invasion russe de l'Ukraine.
24 novembre 2025
Wargame : l’outil étonnamment efficace qui peut nous aider à préparer les crises modernes
A l'heure de l'effondrement du droit international et de la multiplications des crises géopolitiques, le wargaming, un outil ancien de simulation de crises, peut aider à se préparer aux risques modernes interconnectés, tels que les cyberattaques, les manipulations de marchés ou la désinformation numérique.
Natalia Zwarts est responsable de recherche chez RAND Europe. Auparavant, elle a travaillé au siège de l'OTAN, où elle a contribué à la feuille de route pour le développement des capacités en matière de lutte anti-sous-marine et de munitions guidées de précision.
Ondrej Palicka est analyste chez RAND Europe. Spécialisé dans les domaines de la défense et de la sécurité, ses recherches portent notamment sur les conflits armés, le terrorisme et la géopolitique, avec un intérêt particulier pour le Moyen-Orient.
