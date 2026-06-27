PROGRES SUR LE FRONT

Vrai tournant ? Un ministre américain voit l’Ukraine en train de gagner la guerre

Un haut responsable du département d'État américain a déclaré que "l'Ukraine est en train de gagner la guerre", lors du YES Dinner Discussion à Gdańsk. Le conflit connaît un rééquilibrage des forces, porté par les innovations technologiques, le soutien européen et la capacité de Kiev à frapper désormais le territoire russe.