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Des soldats ukrainiens de la 43e brigade d'artillerie préparent un canon automoteur 2S7 Pion pour tirer sur les positions russes sur la ligne de front dans la région de Donetsk.
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PROGRES SUR LE FRONT

27 juin 2026

Vrai tournant ? Un ministre américain voit l’Ukraine en train de gagner la guerre

Un haut responsable du département d'État américain a déclaré que "l'Ukraine est en train de gagner la guerre", lors du YES Dinner Discussion à Gdańsk. Le conflit connaît un rééquilibrage des forces, porté par les innovations technologiques, le soutien européen et la capacité de Kiev à frapper désormais le territoire russe.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , États-Unis , Jeremy Lewin , Donald Trump , Vladimir Poutine , Volodymyr Zelensky , ukraine , Russie , Moscou , drones , atouts , front , paix , Kremlin

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.