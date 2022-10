Vous avez aimé l’électronique chinoise à bas prix ? Vous allez adorer l’armement made in China

Des soldats chinois en plein exercice de tir.

Benjamin Tkach est professeur adjoint de sciences politiques à la Mississippi State University et l'auteur de Special Operations Contracting : 21st Century Approaches for Service and Technology Acquisition.

Vasabjit Banerjee est professeur associé de sciences politiques à la Mississippi State University et auteur de Undoing the Revolution : Comparing Elite Subversion of Peasant Rebellions.

Atlantico : Dans un article récent pour Foreign Affairs sur les ventes d'armes chinoises, vous avez expliqué que la Chine va devenir un leader sur le marché des armes à bas prix, qu'est-ce que cela signifie, comment cette évolution fulgurante s'est-elle produite ?

Vasabjit Banerjee et Benjamin Tkach : Le développement fulgurant est dû à un facteur à long terme et à un facteur immédiat. La cause à long terme a été le retrait des États-Unis et d'autres fabricants de l'OTAN - principalement la France et la Grande-Bretagne - de la fabrication d'armes à bas prix pour le marché de l'armement. Une situation qui s'est aggravée avec la fin de la guerre froide, lorsque la raison d'état pour le faire a disparu. Le facteur immédiat est le retrait potentiel de la Russie de l'approvisionnement de ce marché en raison de l'usure de son équipement de défense dans la guerre russo-ukrainienne.

La Chine ne fait-elle que combler le vide laissé par la Russie en raison de la guerre en Ukraine ? Ou y a-t-il plus que cela ?

Oui, la Chine peut combler le vide laissé par la Russie. Toutefois, comme nous le montrons, la Chine est prête à le faire et en mesure de le faire en raison des politiques gouvernementales - de l'espionnage et de l'ingénierie inverse à l'intégration de technologies à double usage - qui visent à profiter de l'innovation des membres de l'OTAN, tels que les États-Unis et la France, ainsi que de la Russie.

Devons-nous nous inquiéter de ce nouveau leader dans ce domaine et que pourrait changer ce nouvel accord en termes géopolitiques ?

Un pays qui accepte de vendre des armes à un autre et l'autre qui accepte d'acheter ces armes est une forme d'alliance, pour paraphraser Julius Nyerere. Lorsque la Chine vend des armes, elle a accès à des dirigeants militaires et civils. Elle aura également la possibilité de tirer parti des ventes d'armes pour ses propres besoins de défense, comme l'installation de bases, et de refuser celles des États de l'OTAN.

Les États-Unis et l'Europe doivent-ils se sentir menacés sur le plan économique et stratégique ?

Sur le plan économique, comme nous l'écrivons dans l'article, les principaux fabricants d'armes de l'OTAN ne subiront pas directement une perte importante. Ces armes à bas prix ne peuvent pas être fabriquées de manière rentable dans ces pays, ce qui explique pourquoi ils se sont retirés du marché en premier lieu. Toutefois, la Chine pourrait utiliser ses nouveaux liens en matière de défense pour exclure les États-Unis et leurs alliés d'autres sphères économiques, par exemple des investissements miniers ou des investissements dans le secteur manufacturier. En outre, la Chine peut faire de même pour les liens en matière de défense en forçant les États bénéficiaires à refuser les bases ou les installations portuaires des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France. Le risque de coûts indirects est donc énorme.

Ces changements ne vont-ils pas nuire à la relation déjà instable entre la Chine et les Etats-Unis et, dans une certaine mesure, à la relation Chine-Russie ?

Nous pensons que dans le cadre de la compétition géostratégique qui se développe entre les Etats-Unis et la Chine, les deux pays doivent s'attendre à de tels mouvements. Cela affectera la relation Chine-Russie, mais l'isolement économique et diplomatique de la Russie dû à la guerre russo-ukrainienne peut la contraindre à accepter que la Chine prenne le contrôle de ces marchés.

