MIROIR DE NARCISSE
17 novembre 2026
Votre personnalité pourrait-elle influencer la façon dont vous percevez les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux offrent à chacun la même promesse de base : publier quelque chose sur soi-même et obtenir des réactions de la part des autres. Qu’il s’agisse de vacances, d’une promotion ou simplement d’un repas en semaine, de nos jours, de nombreuses vies se partagent en ligne. Mais serait-il possible que ce que les utilisateurs estiment retirer de cet échange dépende de leur personnalité ?
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Nos recherches ont révélé que les personnes présentant un niveau élevé d’un trait appelé « admiration narcissique » tendent à se montrer plus positives à l’égard de leurs interactions en ligne. L’admiration narcissique correspond au fait de tout mettre en œuvre pour attirer l’attention et la validation d’autrui, afin de renforcer son estime de soi.
Dans le même temps, les personnes présentant des niveaux élevés de rivalité narcissique (se positionnant comme supérieures aux autres) et de vulnérabilité narcissique (celles luttant contre l’insécurité) ont rapporté des résultats sociaux moins favorables.
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THEMATIQUESSciences
Claire Hart est chercheuse. Elle travaille sur la la psychologie sociale/personnelle quantitative et traite tout particulièrement les dysfonctionnements narcissiques dans le domaine interpersonnel.
Kathy Carnelley est professeure agrégée de psychologie à l'Université de Southampton.
Carmen Șurariu est doctorante en psychologie à l'Université de Southampton
Claire Hart est chercheuse. Elle travaille sur la la psychologie sociale/personnelle quantitative et traite tout particulièrement les dysfonctionnements narcissiques dans le domaine interpersonnel.
Kathy Carnelley est professeure agrégée de psychologie à l'Université de Southampton.
Carmen Șurariu est doctorante en psychologie à l'Université de Southampton