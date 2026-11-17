MIROIR DE NARCISSE

Votre personnalité pourrait-elle influencer la façon dont vous percevez les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux offrent à chacun la même promesse de base : publier quelque chose sur soi-même et obtenir des réactions de la part des autres. Qu’il s’agisse de vacances, d’une promotion ou simplement d’un repas en semaine, de nos jours, de nombreuses vies se partagent en ligne. Mais serait-il possible que ce que les utilisateurs estiment retirer de cet échange dépende de leur personnalité ?