SYNDICAT DES MECONTENTS

LFI utilisé par les services russes pour provoquer le chaos en France ? Ce que révèlent les emails du GRU hackés par les cyber activistes d’InformNapalm

Des courriels attribués à un lieutenant-colonel du renseignement militaire russe, rendus publics par la communauté ukrainienne InformNapalm, suggèrent une tentative d’ingérence à plusieurs niveaux dans le mouvement lycéen. Le premier est l’amplification en ligne. Le second serait la présence d’agents infiltrés parmi les manifestants, voire dans l’environnement de La France insoumise. Pour Carole Grimaud, spécialiste de la Russie, Moscou ne crée pas les colères françaises : il les attise. Elle voit dans ces manifestations une possible répétition générale avant la présidentielle de 2027.