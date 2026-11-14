SYNDICAT DES MECONTENTS
14 novembre 2026
LFI utilisé par les services russes pour provoquer le chaos en France ? Ce que révèlent les emails du GRU hackés par les cyber activistes d’InformNapalm
Des courriels attribués à un lieutenant-colonel du renseignement militaire russe, rendus publics par la communauté ukrainienne InformNapalm, suggèrent une tentative d’ingérence à plusieurs niveaux dans le mouvement lycéen. Le premier est l’amplification en ligne. Le second serait la présence d’agents infiltrés parmi les manifestants, voire dans l’environnement de La France insoumise. Pour Carole Grimaud, spécialiste de la Russie, Moscou ne crée pas les colères françaises : il les attise. Elle voit dans ces manifestations une possible répétition générale avant la présidentielle de 2027.
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A PROPOS DES AUTEURS
Spécialiste de la Russie (Université Montpellier) chercheure sur les mécanismes de résistance à l’influence informationnelle (Sciences de l’Information, Aix Marseille Université) et auteure « Les étudiants face à la guerre russe en Ukraine - Perception et interprétation des informations » L’harmattan, 2024.
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