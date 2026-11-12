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Un homme passe devant une affiche du candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon et un graffiti proclamant « nous voulons taxer les riches », à Paris, le 8 novembre 2026.
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TOUS AUX ABRIS

12 novembre 2026

Crise sociale et financière : l’exil des capitaux français s’accélère à l’approche de la présidentielle 2027

Les débats sur la taxe Zucman avaient déjà provoqué un fort exil de capitaux l’an passé. La montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon comme les tensions sur la dette française en alimentent un nouveau.

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MOTS-CLES

Élections présidentielles , LFI , Fuite des capitaux , riches , taxe Zucman , crise financière

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Marie de Forville

Pierre-Marie de Forville est co-fondateur et président de iVESTA Family Office.

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Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

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Bruno Colmant
Economiste

Bruno Marie Léon Nicolas Colmant est Docteur en économie appliquée et membre de l'Académie royale de Belgique.