TOUS AUX ABRIS
12 novembre 2026
Crise sociale et financière : l’exil des capitaux français s’accélère à l’approche de la présidentielle 2027
Les débats sur la taxe Zucman avaient déjà provoqué un fort exil de capitaux l’an passé. La montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon comme les tensions sur la dette française en alimentent un nouveau.
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MOTS-CLESÉlections présidentielles , LFI , Fuite des capitaux , riches , taxe Zucman , crise financière
THEMATIQUESPolitique
Pierre-Marie de Forville est co-fondateur et président de iVESTA Family Office.
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
Bruno Marie Léon Nicolas Colmant est Docteur en économie appliquée et membre de l'Académie royale de Belgique.
Pierre-Marie de Forville est co-fondateur et président de iVESTA Family Office.
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
Bruno Marie Léon Nicolas Colmant est Docteur en économie appliquée et membre de l'Académie royale de Belgique.