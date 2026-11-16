FOOL BRITANNIA
16 novembre 2026
Facture à 180 milliards : les super riches fuient le Royaume-Uni face à la fiscalité imposée par les travaillistes
La hausse de la fiscalité sur les grandes fortunes peut-elle réellement profiter à l'économie sans pénaliser l'investissement et la croissance ? Alors que l'étude de David Hope et Julian Limberg, souvent mobilisée dans le débat sur la taxation des plus riches, conclut à l'absence d'effet significatif des baisses d'impôts sur la croissance et l'emploi, l'économiste Éric Pichet en souligne les limites méthodologiques. Il met notamment en garde contre les conclusions trop générales tirées de ces travaux et alerte sur les risques économiques et les effets d'évitement liés à une taxation annuelle du patrimoine.
4 min de lecture
Eric Pichet (France) est diplômé d’HEC (1985), de l’Ecole de Guerre (ESORSEM 1985) et
de l’IMPI (Mastère Spécialisé BAC+6 en gestion de patrimoine et Immobilier de KEDGE
BUSINESS SCHOOL). Il détient un doctorat et une habilitation à diriger des recherches en
sciences de gestion (Université du Littoral Côte d’Opale) et un doctorat en droit (ASSAS).
Professeur à KEDGE BUSINESS SCHOOL il est chercheur en sciences sociales, ses
publications portant principalement sur l’économie monétaire, les nouveaux acteurs de la
finance, la gouvernance des sociétés cotées, les finances publiques et l’économie de la
fiscalité.
Il dirige l’IMPI, le Mastère Spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière de KEDGE
depuis 2001, est Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors, chercheur-affilié à
Bordeaux Sciences économique, au CEFEP de l’Université d’ASSAS et professeur au centre
de formation de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont deux biographies d’Adam SMITH, Adam Smith, je
connais !, en 2001 et Adam Smith, le père de l'économie en 2003, une biographie de
RICARDO Ricardo, le premier théoricien de l'économie en 2004, Le gouvernement
d’entreprise dans les grandes sociétés cotées en 2009 et une Théorie générale des dépenses
socio-fiscales en 2016.
Dans le champ de la fiscalité L’impôt sur le revenu théorie et pratiques, 22 ème édition, 1 er
janvier 2021 et L’impôt sur la fortune, 22 ème édition,1 er janvier 2021.
Dans le champ de la recherche en sciences sociales, un guide méthodologique L’Art de l’HDR
destiné aux docteurs en sciences sociales qui passent l’HDR et en 2019 un guide
méthodologique L’Aventure de la thèse destiné aux doctorants en sciences sociales.
Ses recherches font l’objet de publications régulières en accès libre dans The Conversation
France (une cinquantaine d’articles à ce jour).
Eric Pichet (France) est diplômé d’HEC (1985), de l’Ecole de Guerre (ESORSEM 1985) et
de l’IMPI (Mastère Spécialisé BAC+6 en gestion de patrimoine et Immobilier de KEDGE
BUSINESS SCHOOL). Il détient un doctorat et une habilitation à diriger des recherches en
sciences de gestion (Université du Littoral Côte d’Opale) et un doctorat en droit (ASSAS).
Professeur à KEDGE BUSINESS SCHOOL il est chercheur en sciences sociales, ses
publications portant principalement sur l’économie monétaire, les nouveaux acteurs de la
finance, la gouvernance des sociétés cotées, les finances publiques et l’économie de la
fiscalité.
Il dirige l’IMPI, le Mastère Spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière de KEDGE
depuis 2001, est Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors, chercheur-affilié à
Bordeaux Sciences économique, au CEFEP de l’Université d’ASSAS et professeur au centre
de formation de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont deux biographies d’Adam SMITH, Adam Smith, je
connais !, en 2001 et Adam Smith, le père de l'économie en 2003, une biographie de
RICARDO Ricardo, le premier théoricien de l'économie en 2004, Le gouvernement
d’entreprise dans les grandes sociétés cotées en 2009 et une Théorie générale des dépenses
socio-fiscales en 2016.
Dans le champ de la fiscalité L’impôt sur le revenu théorie et pratiques, 22 ème édition, 1 er
janvier 2021 et L’impôt sur la fortune, 22 ème édition,1 er janvier 2021.
Dans le champ de la recherche en sciences sociales, un guide méthodologique L’Art de l’HDR
destiné aux docteurs en sciences sociales qui passent l’HDR et en 2019 un guide
méthodologique L’Aventure de la thèse destiné aux doctorants en sciences sociales.
Ses recherches font l’objet de publications régulières en accès libre dans The Conversation
France (une cinquantaine d’articles à ce jour).