MATCH GLACIAL

Mega El Niño vs Vortex polaire : le match qui risque de faire de l’hiver 2026/2027 une saison différente de tout ce que nous avons connu récemment

D’un côté, El Niño, qui favorise les réchauffements soudains de la stratosphère. De l’autre, un vortex polaire qui a « craqué » dès sa formation, ce qui n’était jamais arrivé. Ce duel inédit peut-il faire basculer l’hiver 2026/2027 dans le grand froid ? Pour le climatologue Xavier Fettweis, la partie reste très ouverte. Un jet-stream perturbé peut aussi bien amener de l’air glacial que de l’air très doux. Et sans réserve de froid au nord, l’Europe de l’Ouest s’oriente pour l’instant vers un hiver doux et pluvieux.