POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photo diffusée par la présidence égyptienne le 15 septembre 2026 montre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane serrant la main du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors d'une réunion au Caire.
See image caption
See copyright

ARABIE SAOUDITE

16 novembre 2026

MBS pris au piège d’une spirale infernale

Pris entre la rivalité historique avec l’Iran, les tensions militaires régionales et les fragilités de son ambitieux programme de transformation économique, Mohammed ben Salmane doit faire face à une équation stratégique particulièrement complexe. Si son pouvoir reste solidement installé, la crise actuelle pourrait contraindre Riyad à revoir ses ambitions, notamment celles de Vision 2030, et à rechercher de nouveaux équilibres diplomatiques.

Photo of Ludovic Hood
Ludovic Hood Go to Ludovic Hood page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

MBS , Mohammed ben Salmane , Arabie Saoudite , Moyen-Orient , Riyad , vision 2030 , houthis , Iran , Guerre en Iran , investissements , projets , argent , financements , économie , saoudiens , États-Unis , Donald Trump

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Ludovic Hood image
Ludovic Hood

Ludovic Hood est chercheur principal au sein du Center for Peace and Security in the Middle East (Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient) du Hudson Institute. Ses travaux portent sur la politique américaine au Moyen-Orient, la sécurité régionale dans le Golfe, Israël, les États arabes, l’Iran et le Liban.

Populaires

1Crise sociale et financière : l’exil des capitaux français s’accélère à l’approche de la présidentielle 2027
2Harcèlement, violence et anonymat numériques : l'affaire RealMarcel met les Insoumis face à leurs contradictions
3Mega El Niño vs Vortex polaire : le match qui risque de faire de l’hiver 2026/2027 une saison différente de tout ce que nous avons connu récemment
4LFI utilisé par les services russes pour provoquer le chaos en France ? Ce que révèlent les emails du GRU hackés par les cyber activistes d’InformNapalm
5Le doxing, une pratique illégale ? Voilà ce que la galaxie insoumise ne comprend pas à l’état du droit en France
6MBS pris au piège d’une spirale infernale
7Délinquance, immigration et classes sociales : les liaisons dangereuses