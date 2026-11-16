ARABIE SAOUDITE
16 novembre 2026
MBS pris au piège d’une spirale infernale
Pris entre la rivalité historique avec l’Iran, les tensions militaires régionales et les fragilités de son ambitieux programme de transformation économique, Mohammed ben Salmane doit faire face à une équation stratégique particulièrement complexe. Si son pouvoir reste solidement installé, la crise actuelle pourrait contraindre Riyad à revoir ses ambitions, notamment celles de Vision 2030, et à rechercher de nouveaux équilibres diplomatiques.
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Ludovic Hood est chercheur principal au sein du Center for Peace and Security in the Middle East (Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient) du Hudson Institute. Ses travaux portent sur la politique américaine au Moyen-Orient, la sécurité régionale dans le Golfe, Israël, les États arabes, l’Iran et le Liban.
Ludovic Hood est chercheur principal au sein du Center for Peace and Security in the Middle East (Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient) du Hudson Institute. Ses travaux portent sur la politique américaine au Moyen-Orient, la sécurité régionale dans le Golfe, Israël, les États arabes, l’Iran et le Liban.