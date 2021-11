Votre odeur en dit très long sur vous et votre santé

Des baigneurs prennent une douche sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, le 21 août 2021.

Le Dr Ilan Darmon est oncologue radiothérapeute. Ancien Praticien Assistant des Centres de Lutte Contre le Cancer à L’Institut Curie, Membre de la SFRO (Société Française de Radiothérapie Oncologique) , Membre du GFRU Groupe Francophone de Radiothérapie en Urologie et du GETUG (Groupe d’Etude des Tumeurs UroGénitales) et Président du CORP (Club des Onco-Radiothérapeutes Parisiens).

Atlantico : Différentes odeurs émanent de notre corps et selon de nombreuses études elles transmettent de multiples informations importantes sur nous. Qu ’ est-ce qu ’ elles peuvent nous apprendre ? Notamment sur l'émotion, l'âge et la santé ?

Ilan Darmon : De plus en plus, des études sont mises en place pour détecter des cancers en utilisant de l’odeur. Aujourd’hui, on avance même très vite sur le point de vue thérapeutique et de dépistage à l’aide de l’olfaction. Une équipe de l’institut Curie a d’ailleurs mis en place un protocole pour le dépistage du cancer du sein avec cette méthode. Des chiens formés à la détection pouvaient identifier la présence d’un cancer du sein en reniflant des lingettes ayant été en contact avec la peau et la sueur des femmes. Leur taux de réussite était de près de 100%. D’autres applications sont en cours d’évaluation, notamment au travers les urines des hommes, avec un taux de détection de plus de 90% les cancers de la prostate.

Les odeurs peuvent aussi nous faire percevoir les différentes compatibilités entre les personnes ainsi que l’état de certains systèmes immunitaires. Dès la naissance, l’odeur est un sens particulier. Les enfants se développent avec l’odeur de leurs parents, ils interagissent avec et vont reconnaître cela. Entre le genre humain, l’odeur est très importante et c’est un signal dans les relations sociales. Comme les enfants qui peuvent ressentir le stress de leurs parents par l'odeur, les rencontres se basent aussi sur certains parfums.

Comment cela est-ce possible ?

Face à certaines situation, notre corps va libérer certaines odeurs en fonction, de l’environnement. Notre alimentation aussi joue un rôle puisque si l’on est végétarien, flexitarien ou pescitarien, le corps ne va pas produire la même odeur.

À terme, les médecins pourraient-ils utiliser les odeurs pour détecter des symptômes de maladies ?

Tout l’intérêt des dépistages est d’avoir une détection avant les symptômes. On met au contact les odeurs aux chiens et on les dresse pour détecter la maladie. L’intérêt est d’être pré-symptômatique. Dans les pays industrialisés, nous avons accès aux soins, mais dans d’autres pays qui en ont peu cela a un intérêt certain.

Lorsque l’on regarde les premières applications médicales dans l’histoire. Les sens étaient grandement utilisés que cela soit l’odorat, le goût, les sensations… On goutait même les fluides. Il n’y avait pas la même technologie pour faire la corrélation, mais c’était une première manière d’établir un diagnostic.

C’est une méthode intéressante car elle n’est pas invasive, elle est simple, reproductible et elle a un coût moindre.

