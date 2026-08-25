Joshua W. Pate, PhD, est professeur agrégé en physiothérapie à l'Université de technologie de Sydney. Ses recherches portent sur la manière dont les enfants perçoivent la douleur, sur l'influence de ces représentations sur leur vécu et leur comportement, ainsi que sur la façon de communiquer clairement les connaissances scientifiques relatives à la douleur aux enfants, aux familles, aux cliniciens et aux éducateurs.