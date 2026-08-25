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Blurred backgroundLe dos est plus complexe qu'un doigt. Il comporte de nombreuses articulations et d'autres structures.
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SOULAGEMENT OU PROBLEME ?

25 août 2026

Votre dos a craqué, mais que signifie ce bruit ?

Pourquoi mon dos craque-t-il ? La question semble simple. Mais plus j'y réfléchis, plus je trouve le sujet fascinant.

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MOTS-CLES

dos , craquement , vertèbres , bruit , muscles , articulations

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Joshua Pate

Joshua W. Pate, PhD, est professeur agrégé en physiothérapie à l'Université de technologie de Sydney. Ses recherches portent sur la manière dont les enfants perçoivent la douleur, sur l'influence de ces représentations sur leur vécu et leur comportement, ainsi que sur la façon de communiquer clairement les connaissances scientifiques relatives à la douleur aux enfants, aux familles, aux cliniciens et aux éducateurs.