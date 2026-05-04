MINUTE TECH

4 mai 2026

Voix imitées, e-mails piratés et cie : ce déluge de fraudes et escroqueries à l’IA qui s’apprêtent à fondre sur nous (et plus encore sur nos seniors)

Quelques secondes d'audio suffisent désormais pour cloner une voix. Une photo suffit pour créer un deepfake. Et des bots peuvent mener des campagnes d'hameçonnage multicanales, en voix, en texte et en image, à une échelle industrielle. L'IA a fait franchir un seuil qualitatif et quantitatif aux escroqueries numériques : l'authenticité ne peut plus être garantie, et les réflexes de défiance que nous avions développés contre les arnaques classiques ne suffisent plus.