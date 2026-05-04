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Le plus grand danger de l'intelligence artificielle est sa capacité à brouiller les frontières entre réalité et fiction, offrant aux cybercriminels une technologie bon marché et efficace à exploiter.
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MINUTE TECH

4 mai 2026

Voix imitées, e-mails piratés et cie : ce déluge de fraudes et escroqueries à l’IA qui s’apprêtent à fondre sur nous (et plus encore sur nos seniors)

Quelques secondes d'audio suffisent désormais pour cloner une voix. Une photo suffit pour créer un deepfake. Et des bots peuvent mener des campagnes d'hameçonnage multicanales, en voix, en texte et en image, à une échelle industrielle. L'IA a fait franchir un seuil qualitatif et quantitatif aux escroqueries numériques : l'authenticité ne peut plus être garantie, et les réflexes de défiance que nous avions développés contre les arnaques classiques ne suffisent plus.

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MOTS-CLES

tech , IA , deepfake , voix clonée , arnaque , escroqueries , Internet , Intelligence Artificielle , séniors

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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