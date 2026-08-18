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Voiture électrique : ce qui change vraiment du côté de l’assurance

Passer à l’électrique ne change pas l’obligation d’assurer la voiture. Vous retrouvez les mêmes formules, les mêmes franchises et les mêmes niveaux de garantie que pour un modèle essence ou diesel. Mais d'autres garanties peuvent être ajoutées dans les contrats. Cela concerne par exemple les dommages à la batterie, la panne sèche liée à une batterie déchargée ou le vol de câble de recharge. Ces sinistres ne sont pas couverts de la même manière par toutes les assurances.