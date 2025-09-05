Evolution linguistique

Voilà pourquoi les Ukrainiens parlent de plus en plus le Surzhyk, une langue hybride autrefois considérée comme celle des “ploucs”

Longtemps perçu comme un parler bâtard, signe d’ignorance et d’asservissement à la domination russe, le surzhyk — ce mélange mouvant d’ukrainien et de russe — connaît aujourd’hui une réhabilitation inattendue. Dans l’Ukraine en guerre, il apparaît de plus en plus comme une passerelle pour les russophones vers la langue nationale, et comme un instrument de décolonisation linguistique et identitaire.