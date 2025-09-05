Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 6 heures
Un drone arborant un drapeau national ukrainien géant passe au-dessus du monument de la Mère Patrie lors du jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août 2022. (Image d'illustration) © DIMITAR DILKOFF / AFP
Evolution linguistique

Voilà pourquoi les Ukrainiens parlent de plus en plus le Surzhyk, une langue hybride autrefois considérée comme celle des “ploucs”

Longtemps perçu comme un parler bâtard, signe d’ignorance et d’asservissement à la domination russe, le surzhyk — ce mélange mouvant d’ukrainien et de russe — connaît aujourd’hui une réhabilitation inattendue. Dans l’Ukraine en guerre, il apparaît de plus en plus comme une passerelle pour les russophones vers la langue nationale, et comme un instrument de décolonisation linguistique et identitaire.

avec Oleksandra Osypenko
