©
Un consommateur le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant chinois Shein au grand magasin Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 5 novembre 2025.
A L’EPREUVE DE NOEL
20 décembre 2025
Voilà pourquoi les consommateurs continuent à acheter de la fast fashion même quand ils la désapprouvent
À l’approche de Noël, la fast fashion revient en force malgré les discours sur la consommation responsable. L’ouverture d’une boutique Shein à Paris a cristallisé ce paradoxe, révélant les tensions entre culpabilité écologique, pouvoir d’achat et recomposition des rapports de force dans l’industrie de la mode
4 min de lecture
THEMATIQUESConsommation
Maître de conférences en marketing, Université de Reading
Maître de conférences en commerce international et stratégie, Henley Business School, Université de Reading
Populaires
Maître de conférences en marketing, Université de Reading
Maître de conférences en commerce international et stratégie, Henley Business School, Université de Reading