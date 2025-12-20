A L’EPREUVE DE NOEL

20 décembre 2025

Voilà pourquoi les consommateurs continuent à acheter de la fast fashion même quand ils la désapprouvent

À l’approche de Noël, la fast fashion revient en force malgré les discours sur la consommation responsable. L’ouverture d’une boutique Shein à Paris a cristallisé ce paradoxe, révélant les tensions entre culpabilité écologique, pouvoir d’achat et recomposition des rapports de force dans l’industrie de la mode