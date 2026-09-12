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Chihuahua. (Image d'illustration)
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GENETIQUE CANINE

12 septembre 2026

Voilà pourquoi les chihuahuas sont redoutables : (spoiler) ils ont du sang de coyote

Une récente étude révèle la présence d’ADN de coyote chez le chihuahua, une découverte qui éclaire les origines et la forte personnalité de ce minuscule chien mexicain.

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MOTS-CLES

Animaux , science , coyotes , chiens

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Boyd

Jacqueline Boyd est maître de conférences en sciences animales à l'Université de Nottingham Trent.

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