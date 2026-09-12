GENETIQUE CANINE
12 septembre 2026
Voilà pourquoi les chihuahuas sont redoutables : (spoiler) ils ont du sang de coyote
Une récente étude révèle la présence d’ADN de coyote chez le chihuahua, une découverte qui éclaire les origines et la forte personnalité de ce minuscule chien mexicain.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Boyd est maître de conférences en sciences animales à l'Université de Nottingham Trent.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Boyd est maître de conférences en sciences animales à l'Université de Nottingham Trent.