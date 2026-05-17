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Une employée d'une station service TotalEnergies à Abidjan, le 20 septembre 2025.
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SUPER PROFITS

17 mai 2026

Voilà pourquoi la guerre en Iran a plus bénéficié aux géants du pétrole européens qu’à leurs concurrents américains (et pourquoi ça n’est pas vraiment une bonne nouvelle…)

La flambée des profits de TotalEnergies, BP ou Eni depuis le début de la guerre en Iran pourrait apparaître comme une bonne nouvelle pour l’Europe. Pourtant, cette surperformance masque une réalité beaucoup moins favorable. Derrière les gains boursiers des sociétés européennes se cache un nouvel affaiblissement stratégique du continent.

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MOTS-CLES

gains , actionnaires , compagnies pétrolières , europe , États-Unis , Union européenne , ExxonMobil , TotalEnergies , BP , pétrole , Essence , gaz de schiste , Donald Trump , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , profits , actions , tarifs , hausse des prix , prix à la pompe , gaz , Crise énergétique , voitures , automobilistes , Eni

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Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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