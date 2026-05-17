SUPER PROFITS

17 mai 2026

Voilà pourquoi la guerre en Iran a plus bénéficié aux géants du pétrole européens qu’à leurs concurrents américains (et pourquoi ça n’est pas vraiment une bonne nouvelle…)

La flambée des profits de TotalEnergies, BP ou Eni depuis le début de la guerre en Iran pourrait apparaître comme une bonne nouvelle pour l’Europe. Pourtant, cette surperformance masque une réalité beaucoup moins favorable. Derrière les gains boursiers des sociétés européennes se cache un nouvel affaiblissement stratégique du continent.