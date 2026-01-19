INNOVATION REVELATRICE

Voilà comment l’IA pourrait rapidement faire prendre conscience aux Français qu’ils n’ont pas toujours accès aux meilleurs traitements disponibles

L’irruption de l’intelligence artificielle grand public dans le champ de la santé bouleverse en profondeur la relation entre patients, médecins et système de soins. En donnant un accès quasi instantané à l’état de la science médicale mondiale, l’IA met en lumière une réalité longtemps restée feutrée : l’écart croissant entre les traitements validés scientifiquement et ceux réellement accessibles aux patients français. Pour de nombreux malades, notamment en oncologie, cette transparence nouvelle révèle des inégalités d’accès liées non pas à la médecine, mais aux arbitrages budgétaires, aux délais administratifs et aux choix de remboursement. De quoi parler de médecine à deux vitesses ? Décryptage.