Des combattants des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, assistent aux funérailles de deux combattants dans la ville de Gaza, le 24 janvier 2025. (Image d'illustration)

© Omar AL-QATTAA / AFP

LE RETOUR DU MAL

17 novembre 2025

Voilà comment le Hamas reprend peu à peu le contrôle de Gaza

Alors que Washington s’efforce de maintenir vivant le plan Trump et d’imposer une transition politique à Gaza, la réalité du terrain raconte une histoire beaucoup moins maîtrisée.

Dov Zerah

A PROPOS DES AUTEURS
Dov Zerah image
Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

