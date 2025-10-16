Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Voilà comment l'intelligence artificielle générative pourrait changer notre manière de parler et même de penser

Rédiger, raisonner, créer : l’intelligence artificielle accomplit désormais en quelques secondes ce qui nous demandait des heures. Mais à mesure que le langage devient « préfabriqué » par les écrans et les algorithmes, le lien entre pensée et parole s’amenuise. Des chercheurs, de Vygotski à Michel Paradis, alertent : en déléguant nos mots aux machines, c’est peut-être notre faculté même de penser que nous risquons d’abandonner.

avec Antonio Cerella
author imageAntonio Cerella

Maître de conférences en études sociales et politiques, Nottingham Trent University

