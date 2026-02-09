JO D’HIVER 2026
9 février 2026
Voilà ce que les athlètes olympiques voient et ce que les téléspectateurs ne voient pas et qui rend les épreuves de ski plus dangereuses
Aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, les images promettent des pistes parfaites et une neige éclatante. Mais derrière l’esthétique télévisuelle se cache une réalité bien différente : une neige de plus en plus artificielle, plus rapide, plus dure et plus dangereuse pour les athlètes. Un changement imposé par le réchauffement climatique, que les sportifs vivent au quotidien, souvent loin du regard du public.
7 min de lecture
Agnes Macy est étudiante diplômée en géographie à l'Université du Colorado à Boulder.
Keith Musselman est professeur adjoint de géographie, d'hydrologie de montagne et de changement climatique à l'Université du Colorado à Boulder.
Populaires
Agnes Macy est étudiante diplômée en géographie à l'Université du Colorado à Boulder.
Keith Musselman est professeur adjoint de géographie, d'hydrologie de montagne et de changement climatique à l'Université du Colorado à Boulder.