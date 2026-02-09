JO D’HIVER 2026

9 février 2026

Voilà ce que les athlètes olympiques voient et ce que les téléspectateurs ne voient pas et qui rend les épreuves de ski plus dangereuses

Aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, les images promettent des pistes parfaites et une neige éclatante. Mais derrière l’esthétique télévisuelle se cache une réalité bien différente : une neige de plus en plus artificielle, plus rapide, plus dure et plus dangereuse pour les athlètes. Un changement imposé par le réchauffement climatique, que les sportifs vivent au quotidien, souvent loin du regard du public.