Le Norvégien Harald Oestberg Amundsen, l'athlète neutre individuel Savelii Korostelev, le Français Hugo Lapalus, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et le Norvégien Martin Loewstroem Nyenget participent à l'épreuve de skiathlon de fond masculin des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le 8 février 2026.
See image caption
See copyright

JO D’HIVER 2026

9 février 2026

Voilà ce que les athlètes olympiques voient et ce que les téléspectateurs ne voient pas et qui rend les épreuves de ski plus dangereuses

Aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, les images promettent des pistes parfaites et une neige éclatante. Mais derrière l’esthétique télévisuelle se cache une réalité bien différente : une neige de plus en plus artificielle, plus rapide, plus dure et plus dangereuse pour les athlètes. Un changement imposé par le réchauffement climatique, que les sportifs vivent au quotidien, souvent loin du regard du public.

Photo of Agnes Macy
Photo of Keith Musselman
Agnes Macy Go to Agnes Macy page et Keith Musselman Go to Keith Musselman page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Agnes Macy image
Agnes Macy

Agnes Macy est étudiante diplômée en géographie à l'Université du Colorado à Boulder.

Keith Musselman image
Keith Musselman

Keith Musselman est professeur adjoint de géographie, d'hydrologie de montagne et de changement climatique à l'Université du Colorado à Boulder.