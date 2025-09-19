Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Scienceil y a 1 heures
Nous ne pouvons pas savoir exactement à quoi ressemble le monde perceptif d'une mouche, mais nous savons qu'il doit être très différent du nôtre.
Nous ne pouvons pas savoir exactement à quoi ressemble le monde perceptif d'une mouche, mais nous savons qu'il doit être très différent du nôtre. © Pexels
Voici comment une mouche perçoit le monde – et pourquoi comprendre sa vision peut aider à prévenir certaines maladies

Jakob von Uexküll était un biologiste germano-balte avant-gardiste, intrigué par l'idée que les animaux vivent dans des mondes perceptifs uniques, très différents du nôtre. En 1934, il décrivit la pêche à la mouche en balançant un petit pois recouvert d'adhésif sur un fil. Il constata que les mouches mâles plongeaient sur le petit pois et se faisaient attraper. Dans le monde perceptif d'une mouche, le petit pois qui se balançait était un partenaire potentiel.

avec Roger SanteretMatthew Sparks
author imageRoger Santer

Roger Santer s'intéresse au comportement animal et aux mécanismes neuronaux qui le sous-tendent. Actuellement, il étudie la compréhension du comportement guidé par la vue et mène principalement ses recherches sur les insectes et les arachnides.

author imageMatthew Sparks

Matthew Sparks est entomologiste et s'intéresse particulièrement aux mouches. Il étudie actuellement leur vision et la façon dont elles perçoivent des zones que leur vision n'a pas encore évolué pour comprendre, comme les cuisines.

