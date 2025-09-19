Applications étonnantes

Voici comment une mouche perçoit le monde – et pourquoi comprendre sa vision peut aider à prévenir certaines maladies

Jakob von Uexküll était un biologiste germano-balte avant-gardiste, intrigué par l'idée que les animaux vivent dans des mondes perceptifs uniques, très différents du nôtre. En 1934, il décrivit la pêche à la mouche en balançant un petit pois recouvert d'adhésif sur un fil. Il constata que les mouches mâles plongeaient sur le petit pois et se faisaient attraper. Dans le monde perceptif d'une mouche, le petit pois qui se balançait était un partenaire potentiel.