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5 mai 2026

Vladimir Poutine sous pression : ces rumeurs de coup de d’Etat qui agitent le monde du renseignement européen (et le président russe lui-même ?)

Un ex-ministre de la Défense marginalisé, un proche collaborateur arrêté, des purges militaires à répétition, près de mille gardes du corps pour un seul homme : les signaux qui s'accumulent autour de Poutine ressemblent moins à ceux d'un régime triomphant que d'un pouvoir qui se barricade. Les services de renseignement européens évoquent désormais un risque de coup d'État. Est-ce un scénario crédible, ou la projection de nos propres espoirs sur une forteresse qui tient encore ?