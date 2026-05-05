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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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5 mai 2026

Vladimir Poutine sous pression : ces rumeurs de coup de d’Etat qui agitent le monde du renseignement européen (et le président russe lui-même ?)

Un ex-ministre de la Défense marginalisé, un proche collaborateur arrêté, des purges militaires à répétition, près de mille gardes du corps pour un seul homme : les signaux qui s'accumulent autour de Poutine ressemblent moins à ceux d'un régime triomphant que d'un pouvoir qui se barricade. Les services de renseignement européens évoquent désormais un risque de coup d'État. Est-ce un scénario crédible, ou la projection de nos propres espoirs sur une forteresse qui tient encore ?

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MOTS-CLES

géopolitique , Russie , coup d'Etat , Vladimir Poutine , dictature , cercles d'influence , pouvoir , Kremlin , guerre en ukraine , Sergueï Choïgou , arrestation , contestation

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi