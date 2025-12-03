POLITIQUE
Vladimir Poutine (image d'illustration).

Vladimir Poutine (image d'illustration).

© Reuters

JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS

3 décembre 2025

Vladimir Poutine face à l’Europe, entre maestria manipulatrice et fuite en avant incontrôlée

Vladimir Poutine orchestre une démonstration de force où la brutalité du discours sert autant à intimider qu’à tester les failles occidentales.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

