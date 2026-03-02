FAITES LE PLEIN D'ENERGIE

2 mars 2026

Vitamine D : tout ce que vous devez savoir sur ce complément alimentaire, du moment idéal pour en prendre à la dose nécessaire

Lorsque les jours raccourcissent et que le soleil décline, le coup de barre hivernal s'installe. Cette fatigue saisonnière a une cause fondamentale : une carence en vitamine D, la « vitamine du soleil ».