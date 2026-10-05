LIBERTE POUR LE JUGE
5 octobre 2026
Violences sexuelles : la proposition de loi « intégrale », un texte idéologique
Examinée ce mois-ci à l'Assemblée nationale, la proposition de loi « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles affiche un objectif que nul ne conteste : mieux protéger les victimes. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle entend orienter le regard du juge avant même qu'il ait ouvert le dossier, et c'est là que le droit cède la place à l'idéologie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.
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Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.