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LIBERTE POUR LE JUGE

5 octobre 2026

Violences sexuelles : la proposition de loi « intégrale », un texte idéologique

Examinée ce mois-ci à l'Assemblée nationale, la proposition de loi « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles affiche un objectif que nul ne conteste : mieux protéger les victimes. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle entend orienter le regard du juge avant même qu'il ait ouvert le dossier, et c'est là que le droit cède la place à l'idéologie.

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MOTS-CLES

Loi intégrale , violences sexuelles , prostitution , viols , Justice , idéologie , société , juge , Conseil d'État , CEDH , victimes

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Betoe Schwerdorffer
Avocate

Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.