Entre 2016 et 2024, l'Union européenne a dépensé plus de 150 millions d'euros pour l'éducation au Pakistan
20 janvier 2026
Violences sexuelles contre les minorités religieuses : une fois de plus, l’UE ne parvient pas à demander des comptes au Pakistan
Une fois de plus, l’Union européenne échoue à tenir le Pakistan responsable de ses violations des droits humains. Entre répression politique, torture, persécution des minorités religieuses et atteintes à la liberté de la presse, le pays continue de bénéficier des avantages commerciaux du régime européen, sans que Bruxelles n’impose de conséquences tangibles.
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.
