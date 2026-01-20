SCANDALE INVISIBLE

20 janvier 2026

Violences sexuelles contre les minorités religieuses : une fois de plus, l’UE ne parvient pas à demander des comptes au Pakistan

Une fois de plus, l’Union européenne échoue à tenir le Pakistan responsable de ses violations des droits humains. Entre répression politique, torture, persécution des minorités religieuses et atteintes à la liberté de la presse, le pays continue de bénéficier des avantages commerciaux du régime européen, sans que Bruxelles n’impose de conséquences tangibles.