POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundEntre 2016 et 2024, l'Union européenne a dépensé plus de 150 millions d'euros pour l'éducation au Pakistan

©

Entre 2016 et 2024, l'Union européenne a dépensé plus de 150 millions d'euros pour l'éducation au Pakistan

SCANDALE INVISIBLE

20 janvier 2026

Violences sexuelles contre les minorités religieuses : une fois de plus, l’UE ne parvient pas à demander des comptes au Pakistan

Une fois de plus, l’Union européenne échoue à tenir le Pakistan responsable de ses violations des droits humains. Entre répression politique, torture, persécution des minorités religieuses et atteintes à la liberté de la presse, le pays continue de bénéficier des avantages commerciaux du régime européen, sans que Bruxelles n’impose de conséquences tangibles.

Photo of Uzay Bulut
Uzay Bulut Go to Uzay Bulut page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

European Conservative , Pakistan , Union-Européenne , violences sexuelles , chrétiens , minorité

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut image
Uzay Bulut

Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.

Populaires

1Voilà comment l’IA pourrait rapidement faire prendre conscience aux Français qu’ils n’ont pas toujours accès aux meilleurs traitements disponibles
2Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?
3Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
4Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…
5L’Europe ou les illusions du droit (et la soumission au néo-colonialisme de la tech américaine)
6SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
7Bras de fer transatlantique : Giorgia Meloni met en garde Trump et les Européens contre une escalade commerciale