Vingt ans dans l’ombre, coeur battant des forces spéciales

Matthieu Dépée a intégré la Marine Nationale en 2002 comme fusilier marin et marin d'État. Il devient commando des forces spéciales en septembre 2003, affecté au commando Jaubert. En 2010, il est membre du comando Trépel, spécialisé en contre-terrorisme et libération d'otages (CTLO). Il sera ensuite chef du groupe spécialisé CTLO au commando De Penfentenyo.





Il a participé à un nombre incalculable de missions à travers le globe, en mer, sur terre et dans les airs. Son expertise s'est affinée dans des domaines pointus comme la démolition, la chute libre et les infiltrations sous voile.





Il reçoit la Légion d'honneur à 37 ans, ainsi que plus de 10 citations. Décoré de la médaille des blessés de guerre, témoignage des sacrifices consentis lors d'une mission difficile, il s'est notamment illustré en l'Afghanistan (Opération HK35) au Mali et dans l'océan Indien.





Retiré de l'armée depuis 2022, il intervient en conseil aux entreprises et management de transition et préparation mentale des athlètes de haut niveau.