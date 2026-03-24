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Viktor Orban lors de sa visite au Kremlin avec Vladimir Poutine.
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SCANDALE EUROPEEN

24 mars 2026

Viktor Orban à l’index : des révélations sur les liens sulfureux entre le régime hongrois et celui de Poutine s’accumulent

Des révélations sur les liens entre Viktor Orbán et le Kremlin, couplées aux confidences de Donald Tusk sur l’autocensure des dirigeants européens, ravivent les interrogations sur la place de l'Union Européenne face à une Hongrie accusée de jouer un rôle ambigu, tandis que ses accointances avec Vladimir Poutine alimentent l’idée d’un possible “cheval de Troie” au cœur du bloc européen.

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MOTS-CLES

Hongrie , Russie , Viktor Orbán , Vladimir Poutine , Union Européenne , révélations

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.