Cette image de la NASA, obtenue le 24 juillet 2015, montre une exoplanète nouvellement découverte, Kepler-452b, qui est celle qui se rapproche le plus, parmi toutes celles découvertes jusqu'à présent, de notre système Terre-Soleil. (Image d'illustration)
© HO / NASA / AFP
E.T. TELEPHONE MAISON
21 novembre 2025
Vie extraterrestre : cette nouvelle technique déployée par les astrophysiciens dans la chasse aux planètes habitables
Lorsque les astronomes recherchent des planètes susceptibles d'abriter de l'eau liquide à leur surface, ils commencent par étudier la zone habitable de leur étoile. L'eau est un élément essentiel à la vie, et sur une planète trop proche de son étoile, l'eau à sa surface peut s'évaporer ; trop loin, elle peut geler. Cette zone représente la région intermédiaire.
5 min de lecture
Morgan Underwood est étudiante en dernière année de master à l'Université Rice de Houston, au Texas. Elle a commencé ses études dans sa petite ville natale de Harleton, au Texas. Après le lycée, elle a intégré l'université Texas A&M pour y suivre des études d'ingénieur.
