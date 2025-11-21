E.T. TELEPHONE MAISON

21 novembre 2025

Vie extraterrestre : cette nouvelle technique déployée par les astrophysiciens dans la chasse aux planètes habitables

Lorsque les astronomes recherchent des planètes susceptibles d'abriter de l'eau liquide à leur surface, ils commencent par étudier la zone habitable de leur étoile. L'eau est un élément essentiel à la vie, et sur une planète trop proche de son étoile, l'eau à sa surface peut s'évaporer ; trop loin, elle peut geler. Cette zone représente la région intermédiaire.