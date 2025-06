Sous la loupe

Vers une découverte scientifique majeure permettant un traitement de l'autisme ?

Des chercheurs japonais affirment avoir isolé une anomalie génétique affectant la formation des connexions neuronales, potentiellement impliquée dans certains cas d’autisme. Si cette découverte renforce l’idée d’une base biologique et génétique des TSA, elle ne concerne pour l’instant qu’une minorité de cas, et reste à confirmer sur des patients humains. Pour les experts interrogés, cette avancée soulève autant d’espoirs que de questions : diagnostic plus précoce, traitement ciblé… ou illusion de simplification d’un spectre complexe, aux réalités multiples.