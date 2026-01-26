ALLEZ DONC MINER AILLEURS

26 janvier 2026

Vers un grand retour des mines pour assurer notre souveraineté ? Ces nombreux minerais exploitables en France à condition D’ACCEPTER de s’en donner les moyens

Longtemps reléguée au rang d’activité du passé, l’exploitation minière refait surface au cœur des débats sur la souveraineté industrielle française. Face à la dépendance croissante aux importations de minerais critiques — lithium, tungstène, gallium ou niobium — indispensables à la transition énergétique, au numérique et à la défense, la France redécouvre un potentiel géologique largement sous-exploité. Décryptage.