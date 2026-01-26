©
Une vue de la zone de résidus de la mine de cuivre panaméenne de la société canadienne First Quantum à Donoso, au Panama.
ALLEZ DONC MINER AILLEURS
26 janvier 2026
Vers un grand retour des mines pour assurer notre souveraineté ? Ces nombreux minerais exploitables en France à condition D’ACCEPTER de s’en donner les moyens
Longtemps reléguée au rang d’activité du passé, l’exploitation minière refait surface au cœur des débats sur la souveraineté industrielle française. Face à la dépendance croissante aux importations de minerais critiques — lithium, tungstène, gallium ou niobium — indispensables à la transition énergétique, au numérique et à la défense, la France redécouvre un potentiel géologique largement sous-exploité. Décryptage.
7 min de lecture
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Populaires
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).