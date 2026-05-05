SCENARIO CATASTROPHE
5 mai 2026
Vers un effondrement économique généralisé dû à l’IA ? Voilà que ces prestigieuses universités américaines qui le redoutent ne comprennent pas
Deux mathématiciens de Penn et Boston University viennent de publier un modèle théorique au verdict glaçant : les entreprises seraient piégées dans une course à l'automatisation dont elles ne peuvent pas sortir, même si elles savent qu'elle finira par détruire leurs propres consommateurs. Un dilemme du prisonnier à l'échelle de l'économie mondiale. Sauf que ce beau modèle mathématique oublie l'essentiel : la réalité.
5 min de lecture
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Populaires
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau