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REVOLUTION ?

25 septembre 2026

Vaccin nasal : une nouvelle voie prometteuse pour freiner la transmission des virus respiratoires

Lorsque nous pensons à un vaccin, nous imaginons logiquement une injection dans le bras. Ce type d'immunisation s'est révélé extraordinairement efficace pour éviter l'aggravation des maladies, les hospitalisations et les décès.

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MOTS-CLES

Santé , vaccin , voie nasale , innovation , maladies , prévention

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Isidoro Martínez González

Chercheur principal auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III

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Daniel Sepúlveda Crespo

Chercheur Miguel Servet, Institut de santé Carlos III

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Salvador Resino García

Chercheur scientifique auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III