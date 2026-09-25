REVOLUTION ?
25 septembre 2026
Vaccin nasal : une nouvelle voie prometteuse pour freiner la transmission des virus respiratoires
Lorsque nous pensons à un vaccin, nous imaginons logiquement une injection dans le bras. Ce type d'immunisation s'est révélé extraordinairement efficace pour éviter l'aggravation des maladies, les hospitalisations et les décès.
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THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur principal auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III
Chercheur Miguel Servet, Institut de santé Carlos III
Chercheur scientifique auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III
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Chercheur principal auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III
Chercheur Miguel Servet, Institut de santé Carlos III
Chercheur scientifique auprès d'organismes de recherche publics, Institut de santé Carlos III