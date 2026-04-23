COMMISSION EUROPEENNE
23 avril 2026
Ursula Von der Leyen est-elle la pire présidente de la Commission européenne de l’histoire ?
La présidence d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne suscite des critiques croissantes. Entre décisions controversées, gestion des crises et accusations de dérive politique, certains s’interrogent sur son bilan et son impact sur l’avenir de l’Europe.
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A PROPOS DES AUTEURS
Raoul Volfoni, pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances
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Raoul Volfoni, pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances