POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
See image caption
See copyright

COMMISSION EUROPEENNE

23 avril 2026

Ursula Von der Leyen est-elle la pire présidente de la Commission européenne de l’histoire ?

La présidence d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne suscite des critiques croissantes. Entre décisions controversées, gestion des crises et accusations de dérive politique, certains s’interrogent sur son bilan et son impact sur l’avenir de l’Europe.

Photo of Raoul Volfoni
Raoul Volfoni Go to Raoul Volfoni page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

europe , Ursula von der Layen , gouvernements , institution

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Raoul Volfoni image
Raoul Volfoni
pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances

Raoul Volfoni, pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances