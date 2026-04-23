COMMISSION EUROPEENNE

23 avril 2026

Ursula Von der Leyen est-elle la pire présidente de la Commission européenne de l’histoire ?

La présidence d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne suscite des critiques croissantes. Entre décisions controversées, gestion des crises et accusations de dérive politique, certains s’interrogent sur son bilan et son impact sur l’avenir de l’Europe.