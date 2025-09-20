Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

il y a 1 heures
Une Palestinienne passe devant un mur endommagé affichant le logo de l'UNRWA dans un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 mai 2024. © EYAD BABA / AFP
ONU

L’UNRWA refuse-t-elle d’appliquer les décisions de la Commission Colonna après le 7 octobre ?

Alors qu'Emmanuel Macron s’apprête à reconnaître un État palestinien, l’UNRWA – l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens – semble ignorer les recommandations de la Commission Colonna, chargée de garantir sa neutralité après les massacres du 7 octobre. Un an après l’audit, la réforme des syndicats et des manuels scolaires reste lettre morte. L’UNRWA est-elle encore réformable ?

avec Alexandre Feigenbaum
author imageAlexandre Feigenbaum

Alexandre Feigenbaum est directeur de recherche et président de l’Observatoire International de la Dhimmitude, Dhimmi Watch.

