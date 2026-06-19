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Blurred background"Une Table pour Deux" : des nouvelles qui nous régalent autant qu’un bon dîner à deux !
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ATLANTI-CULTURE

19 juin 2026

"Une Table pour Deux" : des nouvelles qui nous régalent autant qu’un bon dîner à deux !

De : Amor Towles Flammarion Traduit de l’anglais, (Etats Unis) par Nathalie Cunnington Parution le 20 mai 2026 328 pages 22 €

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MOTS-CLES

Amor Towles , Flammarion , Nathalie Cunnington , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Le Bris pour Culture-Tops

Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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