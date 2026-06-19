ATLANTI-CULTURE
19 juin 2026
"Une Table pour Deux" : des nouvelles qui nous régalent autant qu’un bon dîner à deux !
De : Amor Towles Flammarion Traduit de l’anglais, (Etats Unis) par Nathalie Cunnington Parution le 20 mai 2026 328 pages 22 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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