SCIENCE PAS SI FICTION

4 mai 2026

Une réévaluation des lois d’Asimov pourrait-elle nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?

Le conflit en Iran — mais aussi la guerre en Ukraine — montre non seulement que l'IA est en train de changer radicalement l'économie de la guerre (ce qui est peut-être une bonne nouvelle), mais aussi que nous nous dirigeons peut-être vers une sorte de « moment Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt connaître une catastrophe qui nous forcera à réaliser tardivement que nous aurions dû élaborer des règles communes pour régir un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.