SCIENCE PAS SI FICTION
4 mai 2026
Une réévaluation des lois d’Asimov pourrait-elle nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?
Le conflit en Iran — mais aussi la guerre en Ukraine — montre non seulement que l'IA est en train de changer radicalement l'économie de la guerre (ce qui est peut-être une bonne nouvelle), mais aussi que nous nous dirigeons peut-être vers une sorte de « moment Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt connaître une catastrophe qui nous forcera à réaliser tardivement que nous aurions dû élaborer des règles communes pour régir un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.
4 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.
Populaires
Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.