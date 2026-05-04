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Le robot humanoïde Ameca accueille les visiteurs au Musée du futur de Dubaï, le 11 octobre 2022.
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SCIENCE PAS SI FICTION

4 mai 2026

Une réévaluation des lois d’Asimov pourrait-elle nous aider à éviter le « Tchernobyl » de l’IA ?

Le conflit en Iran — mais aussi la guerre en Ukraine — montre non seulement que l'IA est en train de changer radicalement l'économie de la guerre (ce qui est peut-être une bonne nouvelle), mais aussi que nous nous dirigeons peut-être vers une sorte de « moment Tchernobyl ». Nous pourrions bientôt connaître une catastrophe qui nous forcera à réaliser tardivement que nous aurions dû élaborer des règles communes pour régir un développement technologique que nous avons nous-mêmes déclenché.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , tech , danger , risque , technologie , militaire

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Francesco Grillo

Francesco Grillo est chercheur associé au Département des sciences sociales et politiques au coeur de l'Université Bocconi.

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