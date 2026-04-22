IMMOBILIER
22 avril 2026
Une nouvelle étude le confirme, la construction massive de logements neufs -y compris de luxe- bénéficie avant tout aux… plus défavorisés
Une nouvelle étude américaine bouscule les idées reçues : à Austin, la construction massive de logements — y compris haut de gamme — a contribué à faire baisser les loyers, profitant indirectement aux ménages les plus modestes grâce à un effet de “cascade” sur l’ensemble du marché.
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THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Ingénieur et économiste, Vincent Bénard analyse depuis plus de 15 ans l’impact économique et sociétal des décisions publiques, pour le compte de plusieurs think tanks et partis politiques promouvant les libertés économiques et individuelles.
Il est l'auteur de deux ouvrages “Logement, Crise Publique” (2007) et “Foreclosure Gate, les gangs de Wall Street” (2011).
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A PROPOS DES AUTEURS
Ingénieur et économiste, Vincent Bénard analyse depuis plus de 15 ans l’impact économique et sociétal des décisions publiques, pour le compte de plusieurs think tanks et partis politiques promouvant les libertés économiques et individuelles.
Il est l'auteur de deux ouvrages “Logement, Crise Publique” (2007) et “Foreclosure Gate, les gangs de Wall Street” (2011).