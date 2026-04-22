POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre une vue des deux tours Plein Ciel, dans le quartier des Coteaux à Mulhouse, dans l'est de la France, le 29 janvier 2025.
See image caption
See copyright

IMMOBILIER

22 avril 2026

Une nouvelle étude le confirme, la construction massive de logements neufs -y compris de luxe- bénéficie avant tout aux… plus défavorisés

Une nouvelle étude américaine bouscule les idées reçues : à Austin, la construction massive de logements — y compris haut de gamme — a contribué à faire baisser les loyers, profitant indirectement aux ménages les plus modestes grâce à un effet de “cascade” sur l’ensemble du marché.

Photo of Vincent Bénard
Vincent Bénard Go to Vincent Bénard page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Logement , Immobilier , Étude , maison , propriétaires , crédit , loyer

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Bénard image
Vincent Bénard
Ingénieur et économiste, Vincent Bénard analyse depuis plus de 15 ans l’impact économique et sociétal des décisions publiques, pour le compte de plusieurs think tanks et partis politiques promouvant les libertés économiques et individuelles.
 
Il est l'auteur de deux ouvrages “Logement, Crise Publique” (2007) et “Foreclosure Gate, les gangs de Wall Street” (2011).

Populaires

1Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
2Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques
3Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail
4Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
5Grasset : Sophie Binet à la rescousse d’un patron de PME rémunéré comme un PDG de multinationale
6Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
7Pire encore que le reste : la France au niveau zéro de la cybersécurité