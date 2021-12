Une magistrate s’est suicidée : « C’est la faute de l’Etat » accuse le Syndicat de la Magistrature

Une photographie du Mur des Cons.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La magistrate Charlotte Guichard, 29 ans, s’est donné la mort. Une nouvelle qui plonge dans l’affliction ses proches et ses amis. Mais pas le Syndicat de la Magistrature (SM) qui fait de cette histoire douloureuse et pénible un cheval de guerre contre l’Etat, forcément réactionnaire et rétrograde.

« C’est la violence de nos institutions qui est la cause de son décès », écrit le SM (à ne pas confondre avec sadomasochiste). On imagine donc que Dupont-Moretti l’a harcelée au téléphone et qu’il l’a sommée de rendre des verdicts en conformité avec ses détestables instructions.

La vérité est dans le rapport du Parquet qui, comme toujours en pareil cas, a ouvert une enquête. On apprend ainsi que Charlotte Guichard était bipolaire, raison pour laquelle elle avait déjà effectué un séjour en hôpital psychiatrique. Elle venait de connaître une difficile rupture amoureuse. Et le chat qu’elle aimait tant était mort.

Pas de quoi changer les infectes certitudes du Syndicat de la Magistrature qui ne pouvait pas ignorer les conclusions du Parquet. La justice est, dit-on, aveugle. Ce syndicat ne l’est pas. Sa devise : « mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ».

J’ai, suivant l’exemple du Syndicat de la Magistrature, installé chez moi un Mur des cons. J’y ai collé la photo de l’actuelle présidente de ce syndicat. Mes gosses et moi, on s’amuse à lancer des fléchettes sur elle. C’est parfaitement idiot. Mais ça fait tellement de bien…

